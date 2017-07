Tsipras is optimistisch over toekomst van Griekenland

Bewerkt door: LB

"Het ergste ligt duidelijk achter ons": zo vat de Griekse premier Alexis Tsipras de huidige stand van de economische recessie in zijn land samen. De crisis bracht Griekenland aan de rand van de afgrond. Momenteel bevindt de economie zich in een opwaartse beweging.

Tsipras (42) zegt vandaag in een interview met de Engelse krant The Guardian dat heel langzaam gebeurt wat een tijd niemand voor mogelijk hield: de Grieken slagen erin de crisis te bezweren.



Linkse partij Syriza

De premier kwam na de verkiezingen van september 2015 aan de macht. Hij vormde met zijn linkse partij Syriza een coalitie met de rechts-populistische Onafhankelijke Grieken.



De eerste minister is er met steun van het buitenland in geslaagd het bankroet af te wenden. Daartoe moest hij onder meer verregaande bezuinigingsmaatregelen nemen. "Toen ik aantrad, had ik geen ervaring en geen idee van de omvang van de problematiek", bekent hij. Daardoor maakte hij grote fouten, "vooral door verkeerde mensen te benoemen op belangrijke posten".



De nationale schuld is nog enorm en volledig herstel nog héél ver weg. Maar de tekenen van beterschap zijn er.