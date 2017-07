Succesvolle test met periodieke injecties voor hiv-patiënten

Bewerkt door: lvh

Een injectie met retrovirale middelen om de vier of acht weken kan mogelijk een alternatief vormen voor de dagelijkse medicatie die een hiv-patiënt levenslang moet innemen om het virus onder controle te houden. Een test met injecties gedurende bijna twee jaar leverde alvast goede resultaten op, zo blijkt uit een onderzoek waarover het medische blad The Lancet bericht.

Aan de test namen zowat 200 hiv-patiënten met een ondetecteerbare virale lading (dat betekent dat het virus niet meetbaar is) deel. Telkens 115 van hen kregen een combinatie van twee medicijnen om de vier of acht weken geïnjecteerd, een controlegroep van 56 mensen bleef de dagelijkse combinatie van drie geneesmiddelen innemen.



Werkt even goed

"De injectie werkte even goed als de dagelijkse pillen om het hiv-virus op hetzelfde niveau te houden gedurende 96 weken", zo staat in The Lancet. Zo was de virale lading onveranderd bij 87 procent van de patiënten die om de vier weken een injectie kreeg, en bij 94 procent van diegenen die om de acht weken geïnjecteerd werd. Bij de controlegroep ging het om 84 procent.



De injectie bestaat uit twee middelen: cabotegravir (ontwikkeld door GSK-filiaal ViiV Healthcare, Pfizer en Shionogi) en rilpivirine (ontwikkeld door Janssen, onderdeel van Johnson & Johnson).



Een behandeling met injecties "zou een effectief en aanvaardbaar alternatief kunnen vormen voor mensen die aan een ondetecteerbare virale lading zijn geraakt, maar die het moeilijk hebben om de dagelijkse orale behandeling vol te houden om hun hiv onder controle te houden", zegt de Belg Paul Stoffels, wetenschapsdirecteur bij Johnson & Johnson.



Bijwerkingen

"Er zal een arbitrage moeten gebeuren tussen het comfort om geen pillen meer te moeten slikken en de ongemakken die aan de behandeling met injecties zijn verbonden", zeker in landen waar er geen gebrek is aan retrovirale pillen, voegt Mark Boyd van de universiteit van Adelaide (Australië) in The Lancet toe. Zo spraken de meeste deelnemers aan de test over last op de plaats van de injectie, en sommigen klaagde over diarree of hoofdpijn.