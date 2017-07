President Polen blokkeert hervorming justitie na protest

Bewerkt door: LB

24/07/17 - 11u16 Bron: ANP

De Poolse president Andrzej Duda. © reuters.

De Poolse president Andrzej Duda heeft vandaag aangekondigd een veto uit te spreken over een belangrijk deel van een omstreden hervorming van de justitie in zijn land. Het parlement heeft de hervormingen die zijn voorgesteld door de regering van de conservatieve regering van de Partij voor Recht en Gerechtigheid (PiS) al aangenomen, maar Duda moet de wet tekenen.

Duda zei vandaag dat het rechtssysteem dringend aan verandering toe is, maar de hervormingen moeten rechtszekerheid bieden en mogen het land niet verdelen. Tienduizenden hebben de afgelopen dagen tegen de hervormingen betoogd omdat die de rechterlijke macht zou overleveren aan politici.



Van verscheidene kanten is druk op Duda uitgeoefend om de hervorming te blokkeren. De Europese Unie heeft zelfs gedreigd met sancties, omdat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou worden ondermijnd. Zo zouden de leden van het hooggerechtshof en van een raad van toezicht op de rechterlijke macht straks door de regering kunnen worden benoemd. Dat wil Duda voorkomen.



De Europese Commissie dreigde ermee sancties in te stellen, waaronder het toepassen van artikel 7, dat Polen het stemrecht in de Eu zou ontnemen. Hoewel Duda vandaag de grootste angel uit het conflict heeft gehaald, buigt de Commissie zich woensdag nogmaals over de kwestie-Polen.