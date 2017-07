Bomauto rijdt in op bus: mintens 24 doden in Kaboel

Bewerkt door: IVI

24/07/17 - 06u21 Bron: ANP

Het is al de tiende zware aanval in Kabul sinds begin dit jaar. © afp.

Zeker 24 mensen zijn vanochtend omgekomen bij een zelfmoordaanslag in het Afghaanse Kaboel. Meer dan 40 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het zou om een autobom gaan, die rond 05.00 uur 's morgens ontplofte in het district Gulai-e Dawachana, een overwegend sjiitische wijk in het Westen van de stad.

"Een bomauto is ingereden op een bus die werknemers vervoerde van het ministerie van Mijnbouw", zegt woordvoerder van het ministerie Najib Danish. "Ook de bestuurder van de wagen kwam om het leven. Drie voertuigen en vijftien winkels werden vernield door de ontploffing."



De bomauto ontplofte in de buurt van de woning van Mohammad Mohaqiq, de rechterhand van premier Abdullah Abdullah. Mohaqiq zelf raakte niet gewond.



De aanval werd voorlopig niet opgeëist. Het is vandaag precies een jaar geleden dat bij een aanslag van terreurgroep IS 80 mensen om het leven kwamen in Kaboel. Lees ook Amerikanen bombarderen per ongeluk Afghaanse bondgenoten: 16 doden geteld

"Nooit eerder vielen er in een periode van zes maanden zoveel slachtoffers in Afghanistan" Photos of today's (around 6:50) explosion in 6th PD of Kabul. #Kabulblast pic.twitter.com/jv3u9ApxqT — Wais Barakzai (@WaisBarakzai)