Venezolaanse president dreigt met celstraffen voor magistraten van de oppositie

24/07/17 - 04u00 Bron: Belga

Maduro gisteren tijdens zijn wekelijkse praatje aan de bevolking. © reuters.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft ermee gedreigd om de magistraten die in het 'parallelle' hooggerechtshof van de oppositie zetelen, streng te straffen. De juristen vliegen "een per een" de gevangenis in, hun bezittingen worden in beslag genomen en hun bankrekeningen geblokkeerd. Dat verklaarde hij gisteren op de openbare omroep VTV.