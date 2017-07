VN-blauwhelm gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

Bewerkt door: ib

24/07/17 - 03u15 Bron: Belga

VN-baas van humanitaire hulp Stephen O'Brien in Bangassou afgelopen week. © ap.

Een Marokkaanse VN-blauwhelm is gisteren om het leven gekomen toen een VN-konvooi in Bangassou, in het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in een hinderlaag werd gelokt. Drie anderen raakten gewond. Volgens Minusca, de VN-missie in Centraal-Afrika, zitten de christelijke anti-Balaka milities achter de aanval.