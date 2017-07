Twee doden bij incident bij Israëlische ambassade in Jordanië

TMA

24/07/17 - 01u40 Bron: ANP, Reuters, DPA

© afp.

Bij een schietpartij op het terrein van de Israëlische ambassade in Amman zijn gisteren twee Jordaniërs gedood. Ook vielen er twee gewonden, onder wie een Israëliër. Volgens lokale media zou een jonge Jordaniër een medewerker van de Israëlische ambassade met een mes in de borst hebben gestoken, voordat hij werd doodgeschoten.

De Jordaanse politie meldt dat voorafgaand aan de schietpartij twee Jordaniërs het zwaarbewaakte terrein van de ambassade op gingen. Israël doet geen mededelingen over het incident en verbiedt media in eigen land erover te berichten. Over het motief en de precieze toedracht zijn geen mededelingen gedaan.



© epa.

Voordat het vuurgevecht ontstond, gingen twee Jordaanse mannen die voor een meubelbedrijf werkten het ambassadegebouw binnen. Dat zegt een woordvoerder van de Jordaanse politie. Een van de twee kwam om door een kogel, de ander raakte gewond en stierf later. De gewonden, onder wie een Israeliër, zijn naar een ziekenhuis gebracht. © epa.

Het gebied rond het zwaarbewaakte complex in een dure wijk van de hoofdstad van Jordanië werd onmiddellijk afgegrendeld. © ap.

Woede In Jordanië groeide de publieke woede tegen Israël de afgelopen dagen wegens de situatie op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem, met onder meer de Al-Aqsa-moskee. Duizenden moslims gingen in Amman en andere steden de straat op om te protesteren tegen het plaatsen van metaaldetectoren bij het heiligdom. Veel van de zeven miljoen inwoners van Jordanië zijn van Palestijnse origine.



De Israëlische regering liet na een spoedvergadering weten dat de omstreden metaaldetector-poortjes bij de Al Aqsa-moskee blijven staan. "Als ze niet naar de moskee willen, dan gaan ze maar niet naar de moskee", zei minister Tzachi Hanegbi over de Palestijnen die de veiligheidsmaatregel een schending vinden van de status rond het heiligdom.