Egyptische politie doodt acht leden Moslimbroederschap

Bewerkt door: ESA

23/07/17 - 18u36 Bron: Belga

De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi. © afp.

De Egyptische politie heeft in een vuurgevecht in woestijngebied in de provincie Fayum acht leden van de met de Moslimbroederschap verbonden beweging Hasm doodgeschoten. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Cairo. Wanneer de schietpartij plaatsvond, verduidelijkte het ministerie niet.