Ambassadeur Rusland in Washington opgestapt

23/07/17 - 11u16 Bron: ANP

De Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak. © ap.

De Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak (66), heeft zaterdag na bijna tien jaar deze functie neergelegd. De ambassade heeft laten weten dat de taken van Kisljak worden waargenomen door de zaakgelastigde Denis Vladimirovitsj Gonchar.

Gonchar blijft dat doen tot de opvolger van Kisljak is geïnstalleerd. Dat wordt naar het zich laat aanzien Anatoli Antonov (62). Het Kremlin moet de nominatie van Antonov voor de belangrijke functie, nu er zoveel te doen is over vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, formeel nog goedkeuren. Voordat hij naar Buitenlandse Zaken ging, was Antonov zes jaar staatssecretaris van Defensie. Hij is nu nog onderminister op zijn ministerie.