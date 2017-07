Expert: "Shakespeare was homo en schreef zijn sonnetten voor mannen"

Bewerkt door: LB

23/07/17 - 10u43 Bron: BBC

© wikimedia.

Hij was getrouwd met Anne Hathaway, met wie hij drie kinderen kreeg. Maar toch zijn velen ervan overtuigd dat de befaamde Britse toneelschrijver en dichter William Shakespeare heimelijk homo was. De artistiek directeur van de Royal Shakespeare Company, een man die weet waarover hij spreekt, meent zelfs Shakespeare het leeuwendeel van zijn sonnetten aan een man en niet aan een vrouw richtte.

Greg Doran verklaarde tegenover de BBC: "Na jarenlang werken met het materiaal van Shakespeare, besef ik dat zijn perspectief dat van een buitenstaander was. Dat stelde hem in staat in de ziel te kijken van een zwarte generaal, een Venetiaanse jood, een Egyptische koningin of wie dan ook. Dat perspectief van de buitenstaander heeft misschien wel iets te maken met zijn seksualiteit".



De geruchten als zou Shakespeare wellicht mannen boven vrouwen verkoos, zijn niet nieuw. Sommige historici beweren dat zijn sonnetten voor mannen werden geschreven. Doran ging dat uitpluizen en besluit dat 126 van de 154 sonnetten die de bard schreef aan een man en niet aan een vrouw zijn gericht. Doran stelt voorts dat regisseurs de geaardheid van homoseksuele personages in het werk van Shakespeare niet hoeven te verbloemen, zoals Antonio in 'De Koopman van Venetië' die volgens Doran duidelijk verliefd is op de jonge Bassanio. "Dat wordt nog al te vaak neergezet als 'wij zijn goeie vrienden'. Terwijl het duidelijk een portret is van een homo en het is in de 21ste eeuw niet meer aanvaardbaar dat anders neer te zetten".