Indonesische president beveelt politie om drugssmokkelaars voortaan neer te schieten

23/07/17 - 09u23 Bron: Belga

De Indonesische president Joko Widodo heeft de politie bevolen voortaan systematisch te schieten op vermoedelijke drugsdealers, als ze zich bij hun arrestatie verzetten. Het bevel geldt in het bijzonder voor buitenlanders.

"Wees vastberaden. Vooral met buitenlandse dealers die het land binnenkomen. Als ze zich ook maar een beetje verzetten, schieten", zei de president dit weekend in een toespraak.



Volgens de officiële cijfers telt de eilandengroep zes miljoen drugsgebruikers op een totaal van 255 miljoen inwoners. Dat is goed voor een kleine drie procent van de bevolking, een situatie die door de president een "drugsnoodtoestand" genoemd wordt.



Mensenrechtenactivisten tonen zich erg ongerust over de uitspraak van de president. "Een dergelijke verklaring van de president lijkt op groen licht om te schieten zonder zich te bekommeren om procedures", reageerde Andreas Harsono, Indonesië-expert bij Human Rights Watch.



De straffen op drugshandel in Indonesië zijn sowieso bijzonder streng. Wie betrapt wordt met vijf gram of meer, krijgt de doodstraf. De afgelopen twee jaar was 18 mensen dit lot beschoren, onder hen twee Australiërs.