Everzwijn veroorzaakt drie ongelukken in Duitsland

Bewerkt door: LB

23/07/17 - 09u21 Bron: ANP

Illustratiefoto. © Thinkstock.

Een everzwijn heeft in de voorbije nacht in het zuidwesten van Duitsland drie verkeersongelukken veroorzaakt waarbij vier mensen gewond zijn geraakt.

Het dier werd aangereden in de buurt van Insheim in Rijnland-Palts. Een achteropkomende auto haalde de auto in maar raakte ook het kadaver van het omgekomen zwijn. Daardoor raakte de auto zwaar beschadigd. Een derde automobilist die op deze plek arriveerde, maakte een manoeuvre in een poging het dode zwijn te ontwijken, maar de auto raakte van de weg. De vier inzittenden raakten daarbij gewond, onder wie twee levensgevaarlijk.