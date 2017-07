16-jarige Duitse jihadiste in Mosoel is vermiste Linda Wenzel

Door: redactie

23/07/17 - 08u25 Bron: Belga

De zestienjarige Duitse Linda Wenzel werd via sociale media naar Syrië gelokt om er zich bij IS aan te sluiten. © Twitter / The Guardian.

Het Duitse meisje dat eerder deze week is opgepakt in de Iraakse stad Mosoel, is de 16-jarige Linda Wenzel. Dat bevestigen de Duitse autoriteiten. Het Duitse tienermeisje verdween vorig jaar uit het dorpje Pulsnitz nabij Dresden. Ze raakte via het internet in contact met IS en heeft zich bekeerd tot de islam.