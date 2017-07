Door: redactie

23/07/17 - 07u10 Belga

In de zuid-Chinese stad Guangzhou zijn zeven doden en twee gewonden gevallen bij het instorten van een kraan. Dat melden Chinese media.

Het ongeval gebeurde op een bouwwerf in het Haizhu-district van de stad. De twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis en zijn niet in levensgevaar. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.