Oppositie Venezuela roept op tot 48 urenstaking: violist-demonstrant gewond

Door: Redactie

23/07/17 - 05u45

Archieffoto van Wuilly Arteaga die viool speelt bij antiregeringsdemonstraties in Venezuela. © afp.

De oppositie in Venezuela heeft voor komende week opnieuw grote demonstraties aangekondigd. De aankondiging volgt op een gewelddadige zaterdag waarbij verschillende gewonden vielen bij demonstraties in Caracas. Onder hen was een violist die bekend werd door de afgelopen maanden musicerend te demonstreren.

Traangas bij demonstraties in Caracas zaterdag. © epa. De coalitie Democratische Eenheid had opgeroepen tot een protestmars naar het Hooggerechtshof. De oproerpolitie blokkeerde de doorgang en de confrontatie liep uit de hand. Gemaskerde jongeren gooiden met stenen en molotov-cocktails, overheidstroepen schoten vanaf motoren met traangas. Met onder meer een tweedaagse staking op woensdag en donderdag en massale protestmarsen op maandag en vrijdag wil de oppositie de druk op Maduro de komende week hoog houden. Lees ook 24-jarige doodgeschoten tijdens betoging in Venezuela

