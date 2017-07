Erdogan brengt blitzbezoek aan Golfregio

Bewerkt door: ib

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vertrekt vandaag op een tweedaagse rondreis in de Golfregio. Het staatshoofd brengt een blitzbezoek aan Saoedi-Arabië, Koeweit en Qatar, in een poging de diplomatieke rel in de Golf te bedaren. Turkije is traditioneel een bondgenoot van Qatar, dat sinds begin juni door de andere landen in de regio geïsoleerd wordt.