Zwitserse vrijgezellenavond eindigt in ziekenhuis na ongeval met tractor

Bewerkt door: ib

23/07/17 - 04u00 Bron: Belga

Een tractor op het land. (Archieffoto). © afp.

In Zwitserland zijn zaterdagavond 18 mensen gewond geraakt nadat de tractor met aanhangwagen waarop ze een vrijgezellenavond aan het vieren waren, tegen een muur knalde. Drie personen zijn er erg aan toe, maar niemand verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde gisterenavond iets voor zeven uur in Wohlen, een stadje in het noorden van het land niet ver van Zürich. Een groep mensen was er een vrijgezellenfeest aan het vieren op een aanhangwagen, die door een tractor werd voortgetrokken. De chauffeur van het voertuig verloor in een steile afdaling de controle over het stuur, waarna de tractor tegen een muur botste en de aanhangwagen omkantelde.



Bij het ongeval raakten alle 18 feestvierders gewond. Drie van hen zijn er erg aan toe en werden met helikopters afgevoerd naar het ziekenhuis, maar niemand verkeert in levensgevaar.



De hulpdiensten moesten met twee helikopters, acht ambulances en 75 brandweermannen ter plaatse komen.