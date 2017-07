Populariteit president Macron nu al tanende

Bewerkt door: ib

23/07/17 - 03u30 Bron: Belga

De Franse president Emmanuel Macron krijgt na amper drie maanden op post al te maken met dalende populariteitscijfers. © reuters.

De Franse president Emmanuel Macron moet in de derde maand van zijn ambtstermijn al meteen fors aan populariteit inboeten. Dat blijkt uit een peiling van het instituut Ifop, dat vandaag in de Journal du Dimanche verschijnt. 54 procent van de Fransen zijn tevreden over de jonge president, in juni was dat nog 64 procent.