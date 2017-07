Eerste uit Kos gerepatrieerde toeristen terug in ons land

Bewerkt door: ib

23/07/17 - 03u00 Bron: eigen berichtgeving, belga

De toeristen werden per bus vanuit Düsseldorf naar Brussel gebracht. © Dieter Nijs.

Deze nacht zijn rond 2 uur de eerste vanuit Kos gerepatrieerde reizigers aangekomen op Zaventem. Het gaat om 65 toeristen die reisorganisatie Thomas Cook heeft teruggehaald van het door een aardbeving getroffen eiland.

De toeristen werden eerst naar Frankfurt gevlogen en vervolgens per bus terug naar Brussel gebracht.



Touroperator Thomas Cook haalde de toeristen terug omdat de reizigers niet meer in hun hotel, het Continental Palace, konden overnachten vanwege de schade die de aardbeving heeft veroorzaakt aan het gebouw. Er waren ook geen mogelijkheden om de reizigers onder te brengen in andere hotels op Kos voor de rest van hun verblijf.



Reisorganisatie TUI liet gisteren weten dat al hun reizigers zijn ondergebracht in hotels en iedereen de nacht kan doorbrengen op een hotelkamer. "Ondanks wat schade hier en daar zijn alle hotels weer operationeel, op een hotel in Kos stad na", stelde TUI gisteren.