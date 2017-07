Poolse oud-president Walesa sluit zich aan bij protestbeweging tegen hervorming van justitie

Bewerkt door: ib

De Poolse oud-president Lech Walesa heeft zich aangesloten bij de protestbeweging tegen de hervorming van het justitieapparaat door de Poolse regering. In een toespraak voor demonstranten in zijn woonplaats Gdansk zei hij dat de scheiding der machten een van de belangrijkste verworvenheden van zijn beweging Solidariteit was, en spoorde hij hen aan "alle middelen" te gebruiken "om te heroveren wat we voor jullie hebben bereikt".