Jongetje (3) zwaargewond na val uit attractie Tilburgse kermis

Tom van der Meer en Karolien Koolhof

23/07/17 - 01u45 Bron: Ad.nl

Hulpverleners halen een jongetje uit een attractie op de Tilburgse kermis. Het jongetje raakte zwaargewond in de attractie Die Fantastische Reise doordat hij uit een wagentje viel en bekneld raakte. © anp.

Op de kermis in het Nederlandse Tilburg is een jongetje van 3 onder een karretje van een attractie gekomen. De jongen viel uit de attractie, raakte daaronder bekneld en werd vervolgens een stuk meegesleurd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De uitbater van de attractie is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De gemeente, politie, uitbaters en andere betrokkenen hebben vanavond crisisoverleg over het ongeluk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat onderzoek doen naar de attractie.



De attractie Die Fantastische Reise komt uit Duitsland en is bedoeld voor kleine kinderen. Zij rijden in verschillende voertuigen een rondje over een rails. De attractie staat volgens voorzitter Atze Lubach van de kermisvakbond Bovak al zeker vijf jaar achter elkaar op de Tilburgse kermis. Hij zou zijn gekeurd door de Duitse dienst TUV in München. Die papieren zijn in Nederland ook geldig.



Het was zaterdagavond de tweede avond dat de attractie op de kermis open was. De Tilburgse kermis startte gisteravond en duurt tot volgende week zondag.