15-jarige jongen met autisme vermist aan meer van Bütgenbach

23/07/17 - 00u15 Bron: Belga

Het meer van Bütgenbach. © Wikimedia Commons.

Aan het meer van Bütgenbach in de Oostkantons zoekt men sinds zaterdagnamiddag naar een 15-jarige jongen met autisme. De tiener was er samen met zijn scoutsgroep aan het zwemmen, maar is sinds 16 uur spoorloos verdwenen. Dat melden verschillende Duitstalige media.