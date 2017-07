Duitse buitenlandminister stelt Turken in zijn land gerust: "Jullie horen hier thuis"

Bewerkt door: IVI

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel stelt de Turkse inwoners in zijn land gerust in een open brief in Bild. "Jullie horen hier thuis, hoe moeilijk de politieke relaties tussen Turkije en Duitsland ook zijn", klinkt het in de krant. Gabriel kondigde eind vorige week nog aan dat hij het diplomatieke roer ten opzichte van Ankara omgooit, omdat de Turken weigeren een Duitse mensenrechtenactivist vrij te laten uit de gevangenis.

"Voor ons blijft het duidelijk dat de mensen van Turkse origine in Duitsland bij ons thuis horen, met of zonder Duits paspoort", gaat Gabriel verder in het Duits en het Turks in de open brief.



Maatregelen

Gabriel zag zich genoodzaakt om de Turken in zijn land gerust te stellen, nadat hij eind vorige week had aangekondigd dat hij het Duitse beleid ten opzichte van Turkije zou gaan "heroriënteren". Zo werd het reisadvies voor Tukije meteen strenger gemaakt. Daarnaast overweegt de minister om de Europese geldkraan naar Turkije deels dicht te draaien.



Gabriel benadrukt in de open brief dat die maatregelen "niet gericht zijn op het Turkse volk of op de Duitse inwoners van Turkse origine". In Duitsland leven ongeveer drie miljoen mensen van Turkse afkomst.



Spanningen

De relaties tussen Berlijn en Ankara zijn al een tijdje onderkoeld en bereikten vorige week een nieuw dieptepunt, nadat bekend raakte dat de Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner opgesloten zit in een Turkse gevangenis op verdenking van 'banden met een terroristische organisatie'. Die beschuldiging slaat volgens de Duitsers nergens op, maar Turkije weigert de man voorlopig vrij te laten.



De Turken deden er bovendien nog een schepje bovenop door een lijst te publiceren van tientallen Duitse bedrijven en individuen die linken zouden hebben met Fethullah Gülen, de in de VS levende prediker die door de Turken beschouwd wordt als de aanstoker van de mislukte staatsgreep vorig jaar.