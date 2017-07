Schokkend: tieners filmen al lachend verdrinkende man (en bieden geen hulp aan)

Door: redactie

22/07/17 - 23u00 Bron: Belga

© screenshot.

Florida In Florida heeft een groep tieners passief toegekeken hoe een man in een vijver verdronk. Erger nog: ze keken al lachend toe en filmden met hun gsm het hele gebeuren. Het lijk van de 31-jarige man werd pas vijf dagen na de tragische gebeurtenis op 9 juli in Cocoa, nabij Orlando, gevonden.

De jongeren, tussen 14 en 18 jaar, kunnen voor hun optreden niet gerechtelijk vervolgd worden omdat er in Florida géén wet is die het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood strafbaar maakt. Via een omweg wil de politie de tieners toch nog doen boeten: zij hadden de politie moeten waarschuwen.



Op de schokkende video is te horen hoe iemand de man die voor zijn leven vecht een "junkie" noemt. Een andere zegt: "Niemand zal je komen helpen, sukkelaar. Je had maar niet in het water moeten gaan". Wanneer nog een andere tiener uitroept "Hij is dood", begint de rest van de groep te lachen.



We hebben er bewust voor gekozen om de schokkende video niet bij het artikel te plaatsen.