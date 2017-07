Historische ontmoeting tussen Farc en voormalige paramilitairen in Colombia

Bewerkt door: IVI

22/07/17 - 22u43 Bron: Belga

FARC-leider Rodrigo Londono. © reuters.

In Colombia heeft een historische ontmoeting plaatsgevonden tussen de leiders van de linkse guerrillabeweging FARC en leiders van de vroegere paramilitaire groeperingen die elkaar decennialang hebben bestreden. Doel was de vlotte toepassing van de vredesakkoorden die tussen de vroegere gezworen vijanden zijn afgesloten.

De ontmoeting vond plaats in het huis van de Jezuïeten in Bogota en duurde drie uur. De gesprekken verliepen in een sfeer van respect en beide partijen benadrukten dat "vrede en verzoening belangrijk zijn voor alle burgers van Colombia". Ze willen de uitvoering van de vredesakkoorden van 24 november 2016 goed laten verlopen.