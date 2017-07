Geweld in Mexico bereikt hoogtepunt: 2.200 moorden in juni

IVI

In de eerste helft van 2017 hebben de Mexicaanse autoriteiten meer dan 12.100 moordonderzoeken geopend, dat is 31% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De maand juni is met 2.234 moorden een triest record. Dat blijkt uit gegevens van de regering. De meeste moorden zijn meestal het gevolg van geweld tussen en met rivaliserende (drugs)bendes.

Opmerkelijk is dat in toeristische gebieden zoals de staten Baja California Sur en Veracruz een stijging te merken is in het aantal moorden. Ook in hoofdstad Mexico City zijn er dit jaar meer moordonderzoeken geopend. De Mexicaanse hoofdstad is nochtans redelijk goed afgeschermd geweest van geweld door drugsbendes.



Het geweld tussen en tegen georganiseerde bendes neemt alleen maar toe in het hele land. Staten zoals Guerrero hebben altijd al te maken gehad met geweld en het aantal moorden blijft daar hoog. Maar het geweld verspreidt zich dus ook naar toeristische gebieden, waar zo'n bloedvergieten nooit gezien is.

