Oorlogstoestand in zuiden Filipijnen verlengd tot einde van het jaar: al meer dan 600 doden

Bewerkt door: AJA

22/07/17 - 12u30 Bron: Belga

© afp.

De Filipijnse wetgevers hebben gestemd voor de verlenging van de oorlogstoestand in het door een islamistische opstand geteisterde zuiden. Op vraag van president Rodrigo Duterte is deze verlengd tot en met 31 december 2017.

De Filipijnse leider vaardigde de krijgswet voor het eerst uit op 23 mei. Nu wordt de oorlogstoestand verlengd. © afp.

In een speciale gezamenlijke zitting stemden 16 senatoren en 245 parlementsleden voor, en 4 senatoren en 14 parlementsleden tegen. Daarmee werd overtuigend tegemoetgekomen aan de vraag van president Rodrigo Duterte om de oorlogstoestand van 60 dagen in het zuiden te verlengen met nog eens vijf maanden.



De Filipijnse leider vaardigde de krijgswet voor het eerst uit op 23 mei, toen zowat 600 militanten de stad Marawi belegerden, gelegen op 800 kilometer ten zuiden van Manilla. Dat deden ze nadat regeringstroepen probeerden een lokale leider van Islamitische Staat te arresteren. Duterte maakte ook arrestaties mogelijk zonder een gerechtelijk bevel of concrete aanklacht.



Al meer dan 600 doden

Bij het conflict in Marawi vielen al meer dan 600 doden, onder wie 105 regeringssoldaten en 428 militanten. 55 burgers werden geëxecuteerd door de terroristen, terwijl 40 ontheemde burgers stierven door een ziekte. Ook moesten meer dan een half miljoen mensen hun huizen ontvluchten in Marawi en de omliggende steden.