Nieuw-Zeeland geteisterd door overstromingen na winterstorm

22/07/17

Grote delen van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland worden geteisterd door zware overstromingen. Een winterse stortbui zorgde gisteren in 24 uur tijd voor dubbel zoveel regen als er normaal in de hele maand juli valt. Honderden bewoners zijn intussen uit hun huizen geëvacueerd, voor zover bekend vielen er geen doden of gewonden.