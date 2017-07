Verkeerd arrestatiebevel jaagt Duitse man de dood in

EB

Uit schrik gearresteerd te worden is een 44-jarige man in Berlijn van het balkon op de vierde verdieping gesprongen en overleden. Pas later werd vastgesteld dat de politie van de Duitse hoofdstad met een fout arrestatiebevel had uitgepakt. Een ambtenaar had bij een controle op het beeldscherm een verkeerde regel aangeklikt. Het bevel was niet tegen de man, die overigens net uit de gevangenis kwam, bestemd.