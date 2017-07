Steeds meer Catalanen tegen onafhankelijkheid op twee maanden voor referendum

TT

49,4 procent van de Catalanen is op dit moment tegen onafhankelijkheid van de Spaanse regio. De nee-optie zou het bij die uitslag halen in het referendum dat de separatistische regering op 1 oktober wil organiseren; slechts 41,1 procent geeft in een peiling aan voor afsplitsing van Spanje te zijn.

Al sinds maart vorig jaar stijgt het aantal tegenstanders van onafhankelijkheid in de officiële peiling van de Catalaanse overheid. Toen gaf nog maar 42 procent aan tegenstander te zijn.



Het aantal voorstanders daarentegen was in vier jaar nooit zo laag. 9,5 procent van de ondervraagden gaf aan geen mening te hebben of het nog niet te weten.



Het is onduidelijk of deze uitslag ook effectief weerspiegeld zal worden in het referendum dat de regering in weerwil van Spanje op 1 oktober wil organiseren. De kans bestaat dat enkel voorstanders van onafhankelijkheid zullen gaan stemmen, en de tegenstanders gewoon thuisblijven. Dat gebeurde al eens in 2014, toen meer dan 80 procent van de kiezers voor onafhankelijkheid stemde.



De Spaanse regering onder leiding van premier Mariano Rajoy zet ondertussen alles op alles om het referendum te verbieden. De separatistische partijen die de regering vormen in Catalonië zetten hun plannen echter door, ondanks de politieke crisissfeer die momenteel in Barcelona heerst. Ministers die hun twijfels hebben bij de levensvatbaarheid van het referendum werden vorige week aan de kant geschoven en vervangen.