'Potvis' via de Seine aangespoeld in Parijs

Frankrijk In Parijs troffen verbaasde wandelaars vanmorgen een levensgrote potvis aan op de oever van de Seine in de buurt van de Notre-Dame. Enig detail: het aangespoelde beest is van plastic en maakt deel uit van een campagne tegen overbevissing.

Un cachalot au pont de la Tournelle ?

De vijftien meter lange potvis lag op de Tournelle-kaai in het centrum van de Franse hoofdstad. Toeschouwers zagen hoe een perimeter werd ingesteld en wetenschappers, die ook deel uitmaakten van de campagne, het dier zogezegd onderzochten. De potvis zou nog tot maandag blijven liggen.



Het is niet de eerste keer dat het dier in een stad opduikt. De actie is bedacht voor het Belgische kunstenaars- en activistencollectief Captain Boomer en dook eerder ook al op in Antwerpen en Oostende. De potvis is eigenlijk een anderhalve ton zware constructie van hout, aluminium en polyester die door kunstenaar Zephyr in elkaar werd geknutseld. Om het allemaal nog realistischer te maken, wordt het dier ingesmeerd met rotte vis om een geur van ontbinding te creëren.



Met het levensgrote dier willen de actievoerders aandacht vragen voor de gevolgen van de opwarming van de aarde en de overbevissing van de wereldzeeën.