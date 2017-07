Vrouw aangehouden omdat ze kleuter sloeg bij Efteling

Door: redactie

21/07/17 - 10u08 Bron: AD.nl

© anp.

De Nederlandse politie heeft gisterenavond een vrouw aangehouden voor het mishandelen van een kind in de buurt van de Efteling.

Om 21.35 uur kreeg de politie een melding van de beveiligers van de Efteling over een mogelijke kindermishandeling. De medewerkers zagen op camerabeelden een vrouw met kind bij een bushalte staan. De vrouw gaf het kind een tiental klappen in het gezicht.



Verschillende agenten kwamen met spoed op de melding af. Zij bekeken de beelden en hielden de 43-jarige vrouw uit Tilburg aan. Ze zit nog vast. Bezoekers van de Efteling hadden eerder op de dag al melding gemaakt van de vrouw, omdat ze zich agressief zou hebben gedragen tegenover het kind. Het kind, dat nog geen vijf jaar oud is, werd overgedragen aan jeugdbescherming.