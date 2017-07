93-jarig omaatje wil autodieven tegenhouden

Door: redactie

21/07/17 - Bron: AD.nl

Een 93-jarige vrouw uit Florida is enkele meters meegesleurd toen ze hangend aan haar auto twee autodieven probeerde tegen te houden. De vrouw kwam er met wat kneuzingen goed vanaf.

De hoogbejaarde Marquita Steinmetz liep op de parkeerplaats van haar kerk met de sleutels in haar hand naar haar auto, toen ze door de twee dieven op de grond werd gesleurd en van haar sleutels werd beroofd. In een ultieme poging de mannen tegen te houden, hield ze zich vast aan haar auto, maar moest zes meter verderop loslaten. Ze liep daarbij slechts wat kneuzingen en schaafwonden op, zo meldt de Daytona Beach News.



De 20-jarige Darius Matthews en de 21-jarige David Leo Perkins III verloren kort daarna de macht over het stuur en konden door de politie worden opgepakt. De vrouw ging niet in op verzoeken van journalisten om een reactie te geven op de gebeurtenissen. "Ze is erg geschrokken, maar maakt het naar omstandigheden goed", zo zei politiechef van DeLand, Jason Umberger. "Ik heb begrepen dat ze nog zeer vitaal is voor haar leeftijd."