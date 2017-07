IMF is bereid Griekenland met verdere 1,6 miljard euro te ondersteunen

lva

21/07/17

IMF-voorzitter Christine Lagarde © Reuters.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil het noodlijdende Griekenland met een verdere 1,6 miljard euro ondersteunen. Het Fonds kondigde gisteren een principeakkoord aan over die som, waaraan evenwel nog voorwaarden verbonden kunnen worden.

Voorheen raakte bekend dat het IMF zijn verdere financiële hulp aan Griekenland zou kunnen koppelen aan een schuldenplafond. Of dat zo is, is nog niet bekend. Met zo'n eis zouden Griekenland en zijn Europese schuldeisers gedwongen worden om de schuldenberg van momenteel 320 miljard euro af te bouwen, vooraleer het land zelf opnieuw kan terugkeren naar de kapitaalmarkten.