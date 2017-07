Twee doden op Kos na zware aardbeving nabij Turkse Bodrum en Griekse Kos

lva

21/07/17 - 03u07 Bron: Belga

© THINKSTOCK.

De aardbeving die gisterennacht de regio rond de Turkse stad Bodrum en het Griekse eiland Kos opschrikte, heeft op Kos twee levens geëist. Dat melden lokale media.

#kos island #Greece outside some bars after strong #Earthquake 6,7R in #Bodrum . 2 people are dead... pic.twitter.com/E31BtHUVwH

Allez, dikke aardbeving in Kos, hebben we dan ook weer meegemaakt

Hotelgasten op Kos mogen voorlopig de hotels niet meer in en spreken over barsten in pleisterwerk en muren van gebouwen.



In Bodrum werd uit voorzorg het ziekenhuis van de stad geëvacueerd. Mobiel bellen is er niet mogelijk omdat het netwerk overbelast is.