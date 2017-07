Twee doden en meer dan 100 gewonden op Kos en Bodrum na zware aardbeving

lva

De beving die vannacht de regio van de Turkse kuststad Bodrum en het Griekse eiland Kos opschrikte, heeft op Kos twee dodelijke slachtoffers geëist. Meer dan honderd anderen raakten gewond. De dodelijke slachtoffers zijn jonge mensen en "buitenlanders", hoogstwaarschijnlijk toeristen, zo meldt de burgemeester van Kos, Giorgos Kyritsis, op de Griekse staatszender ERT en op radiozender Skai. Na de beving zou ook een kleine tsunami plaatsgevonden hebben.

Er is volgens de burgemeester vooral schade in het centrum van Kos, waar zich heel wat bars bevinden. Minstens honderd mensen raakten gewond. In het ziekenhuis van Kos werden drie zwaargewonde slachtoffers binnengebracht, maar ze zijn niet in levensgevaar, zo meldt een arts van het ziekenhuis aan ERT.



Op het moment van de beving was het erg druk in de bars op Kos, aldus de burgemeester. Het dak van een van die bars stortte in, met de twee dodelijke slachtoffers tot gevolg.



De door de tsunami veroorzaakte golven zouden volgens ooggetuigen een havenwijk overstroomd hebben. Een veerboot kon volgens ERT door de schade niet aanleggen in de haven van Kos.



De aardbeving had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Dat meldde het Amerikaanse geofysisch instituut USGS. De beving vond plaats om 00.31 uur Belgische tijd. Het epicentrum lag op tien kilometer ten zuidoosten van Bodrum. Nadien volgden verschillende naschokken.