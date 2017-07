24-jarige doodgeschoten tijdens betoging in Venezuela

lva

Een jongeman is gisteren doodgeschoten tijdens een betoging in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De betoging stond in het kader van de algemene staking waartoe de oppositie opgeroepen had uit protest tegen president Maduro's plannen om de grondwet te wijzigen. Dat meldt het parket.