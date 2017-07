Cultuurclash bij Air France-KLM: "Nederlanders denken enkel aan geld, Fransen zijn asociaal"

lva

21/07/17 - 05u30 Bron: The Guardian, de Volkskrant

Een gelekt intern rapport schetst een grimmig beeld van de situatie bij de luchtvaartgroep Air France-KLM. Grote cultuurverschillen tussen de Nederlandse en Franse collega's zouden het onmogelijk maken om het fusiebedrijf te managen.

Het 100 pagina's tellende document dat werd opgesteld in opdracht van de vakbonden is niet optimistisch over de toekomst van het bedrijf. Zo ver onder het vriespunt zou de relatie tussen de internationale collega's ondertussen gezakt zijn.



"Het is schokkend hoe gedesillusioneerd de werknemers zijn. De mensen zijn pessimistisch, gefrustreerd en de burnout nabij omdat ze voelen dat er niet naar hen wordt geluisterd", zo staat te lezen in het rapport.



Het rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek van twee onderzoekers van het Franse Nationaal Wetenschappelijk Onderzoekscentrum (CNRS) en de Universiteit van Tilburg. Zij spraken met 50 managers van de luchtvaartgroep, die 13 jaar geleden ontstond door de fusie van KLM en Air France.