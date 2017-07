Winston Churchill probeerde plannen te vernielen van nazi's voor invasie Groot-Brittannië

Door: redactie

20/07/17 - 21u49 Bron: Belga

Winston Churchill was eerste minister van Groot-Brittannië van 1940 tot 1945 en opnieuw van 1951 tot 1955. © photo_news.

De voormalige Britse premier Winston Churchill heeft zijn uiterste best gedaan om alle sporen te vernielen van Nazi-Duitsland om Groot-Brittanië te veroveren en de voormalige koning Edward VIII terug op de Britse troon te krijgen. Dat blijkt uit recent opgedoken documenten.

In de Duitse documenten is sprake van de ontvoering van Edward VIII, de Britse koning die troonsafstand deed uit liefde voor een Amerikaanse vrouw. Hij deed in december 1936 na minder dan een jaar koningschap troonsafstand om te trouwen met de tweemaal gescheiden Wallis Simpson. Edward was sterk gekant tegen een oorlog met Duitsland en verstrekte geheimen van de geallieerden aan de nazi's.



Telegrammen

In een document dat vandaag door het Britse National Archives gepubliceerd werd, blijkt dat Churchill een beroep deed op de Amerikaanse president Dwight Eisenhower en de Franse regering om die Duitse telegrammen "zeker tien tot twintig jaar" geheim te houden. Volgens Churchill waren die onderschepte Duitse telegrammen, waarin ook sprake was van de Duitse invasie van Groot-Brittannië (Operatie Zeeleeuw), "tendentieus en onbetrouwbaar".



Volgens The Guardian slaagde Churchill erin de publicatie van de telegrammen slechts enkele jaren te vertragen. Toen ze in 1957 voor een select publiek toch aan het licht kwamen, bestempelde hij ze als "complete verzinsels".



Churchill (1874-1965) is voor de Britten het symbool van de Britse standvastigheid in de strijd tegen nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.