OJ Simpson komt vervroegd vrij

Door: redactie

20/07/17 - 21u07 Bron: BBC News, ABC

© afp.

OJ Simpson (70) mag na negen jaar in de cel vervroegd vrijkomen. De ex-rugbyspeler en acteur werd in 1995 vrijgesproken van een dubbele moord, maar zit sinds 2008 in de gevangenis voor zijn betrokkenheid bij een gewapende overval in een hotel in Las Vegas. Daarvoor werd hij veroordeeld tot 33 jaar cel.

In 2007 werd Simpson bij de kraag gevat na een overval in een casino en hotel in Las Vegas, toen hij een groep gewapende mannen het gebouw binnenbracht en hen de opdracht gaf om sportmemorabilia te stelen in de kamer van een van de gasten. Hij beweerde dat de spullen zijn eigendom waren.



"Ik heb geboet," zei Simpson vandaag tijdens de hoorzitting. Hij bleef erbij dat hij bij de overval niet wilde stelen, "maar enkel zijn bezittingen terugeisen". Hij voegde eraan toe dat hij wel "wenste dat het niet gebeurd was". "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid," zei hij vandaag.



Simpson deelde mee dat de autoriteiten na de overval hebben vastgesteld dat de voorwerpen die hij had meegenomen effectief aan hem toebehoorden. "Dus je gelooft dat het jouw eigendom was?" vroeg een van de panelleden. "Dat is beslist door de staat Californië," aldus Simpson, die zei dat de autoriteiten hem na de feiten de voorwerpen zelf hebben terugbezorgd. "Het is nogal verbijsterend dat ze me dingen teruggeven waarvoor ik in de gevangenis zit, omdat ik ze probeerde terug te krijgen," antwoordde hij. Het ging volgens de gedetineerde om foto's van zijn familie en vrienden.