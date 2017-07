Pools parlement keurt omstreden hervorming hooggerechtshof goed: "Een zwarte dag voor het land"

kv

20/07/17 - 16u26 Bron: Belga

Oppositieleider Grzegorz Schetyna © reuters.

De Europese vraag om de omstreden hervorming van het justitieapparaat 'on hold' te zetten, lijkt weinig indruk te maken op de conservatieve regeringspartij in Polen. Het parlement, waar de regeringspartij PiS een absolute meerderheid heeft, heeft zich donderdagmiddag achter de hervorming van het hooggerechtshof geschaard.

Na een nachtelijke zitting van de bevoegde commissie zette de Sejm vanmiddag met 235 tegen 192 stemmen bij 23 onthoudingen het licht op groen voor het wetsontwerp, dat de greep van de regering op het hooggerechtshof aanzienlijk versterkt. Ook de senaat moet zich nog uitspreken. Nadien moet president Andrzej Duda de wet nog ondertekenen.



Oppositieleider Grzegorz Schetyna van het liberaal-conservatieve Burgerplatform sprak alvast van "een zwarte dag in de geschiedenis van Polen". Buiten het parlementsgebouw protesteerden groepen manifestanten tegen de hervorming. Later op de avond wordt een grotere manifestatie voor het presidentieel paleis verwacht.



Woensdag had de Europese Commissie nog aan Polen gevraagd om de omstreden hervormingen van het gerechtelijke apparaat 'on hold' te zetten. Volgens de Commissie bedreigen ze de scheiding der machten en dreigen ze de rechters onder totale politieke controle van de regering te plaatsen. Vicevoorzitter Frans Timmermans waarschuwde dat het inroepen van artikel 7 van het Europese verdrag dichterbij komt. Die procedure kan tot de opschorting van het Poolse stemrecht leiden. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken bestempelde de Europese kritiek als "ongerechtvaardigd".