Sloot drooggelegd op zoek naar spullen vermoord tienermeisje Savannah

Peter Schong & FT

20/07/17 - 16u49 Bron: AD.nl

Nederlandse politieagenten op zoek naar Savannahs persoonlijke spullen in de sloot waar haar lichaam werd gevonden. © anp.

Speurders in Nederland zijn op zoek naar de persoonlijke spullen van Savannah (14), het tienermeisje dat begin juni levenloos werd teruggevonden in een sloot. Vandaag werd de hele gracht drooggelegd naast het sportterrein waar voorbijgangers haar lichaam ontdekten, maar zonder resultaat.

Het droogleggen van de sloot naast sportterrein De Vinken in Bunschoten, provincie Utrecht, heeft niets opgeleverd. De zoektocht naar de gsm en de portemonnee van de 14-jarige Savannah Dekker werd gisterenmiddag beëindigd. Dat bevestigt een woordvoerster van het Nederlandse Openbaar Ministerie vandaag. De sloot werd de afgelopen dagen drooggelegd door de politie in de hoop nog enkele persoonlijke spullen van het tienermeisje terug te vinden. Agenten hebben ook al het groen naast de sloot verwijderd. Eerdere zoekacties op andere locaties leverden ook geen bruikbare sporen op, nochtans kunnen de persoonlijke spullen heel erg belangrijk zijn voor het onderzoek, aldus het OM. De politie heeft gisteren nog een wagen met een oproep naar getuigen geplaatst op het industrieterrein waar het lichaam van Savannah werd gevonden. Het tienermeisje was drie dagen vermits voor ze werd teruggevonden.

Rugzak

Hoe Savannah om het leven is gekomen, is nog altijd niet bekend. Een dag nadat ze gevonden werd, pakte de politie een 16-jarige mannelijke verdachte uit Den Bosch op. In zijn huis zou een rugzak met Savannahs spullen zijn gevonden, met daarin haar bankkaart, een halfverbrande identiteitskaart en een sleutelbos met drie sleutels.



Justitie gaat inmiddels niet langer uit van meerdere verdachten. Daar zijn volgens de woordvoerster van het OM geen aanwijzingen meer voor. De 16-jarige jongen zit nu vast op verdenking van doodslag. Eerder werd hij alleen verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah. Vandaag wordt een beslissing genomen over de verlenging van zijn voorarrest.