Nieuwe president van India Ram Nath Kovind is 'onaanraakbare'

20/07/17 - 15u22 Bron: Belga

President van India Ram Nath Kovind (links) met de president van de politieke partij BJP Amit Shah (rechts) © afp.

De 71-jarige Ram Nath Kovind, die behoort tot de laagste klasse in het kastenstelsel van India, is verkozen tot de nieuwe president van India. Dat maakte de kiescommissie bekend.

Kovind had de steun van de regerende hindoenationalistische Bharatiya Janata-partij (BJP) en haalde 65,6 procent van de stemmen in het kiescollege. Hij versloeg daarmee zijn rivaal Meira Kumar, de kandidaat van de centrumlinkse Congrespartij. Beiden zijn dalits of 'onaanraakbaren', de laagste klasse in het kastenstelsel in India.



De overwinning van Kovind werd verwacht, vanwege het overwicht van de BJP en zijn bondgenoten in het kiescollege. Dat bestaat uit parlementariërs van de nationale en regionale parlementen.



De verkiezing van Kovind is wind in de zeilen van premier Narendra Modi. Hij kan nu immers hopen op de stemmen van de 200 miljoen dalits bij de parlementsverkiezingen van 2019. "Felicitaties aan Shri Ram Nath Govind Ji met zijn verkiezing tot president van India! Beste wensen voor een vruchtbaar en inspirerend mandaat", tweette de premier na het bekendraken van de uitslag.



Kovind is een voormalig advocaat, en komt uit een bescheiden landbouwersfamilie uit de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh. Hij zetelde twee legislaturen in de Rajya Sabha, het hogerhuis, en was gouverneur van de oostelijke staat Bihareen.



Hij zal op 25 juli de eed afleggen, en Pranab Mukherjee opvolgen, een veteraan van de Congrespartij. Zijn ambtstermijn van vijf jaar loopt af op 24 juli.



De Indiase president is het staatshoofd, maar de uitvoerende macht ligt bij de eerste minister. Toch speelt de president een belangrijke rol als verkiezingen een parlement zonder werkbare meerderheid opleveren, als regeringen ontbonden worden en tijdens andere politieke crisissen.



Het is niet de eerste keer dat India een "onaanraakbare" als president krijgt. Dat gebeurde al eens eerder met Kocheril Raman Narayanan, die tussen 1997 en 2002 president was.