Luchtkwaliteit in China nóg verslechterd

Sinds het begin van het jaar is de luchtkwaliteit in China nog verslechterd. De grootste steden van het land registreren minder dagen met een goede luchtkwaliteit, zo blijkt uit de statistieken van het ministerie voor Milieu.

Peking engageerde zich om minder steenkool te gebruiken, de uitstoot van broeikasgassen te beperken en om te investeren in groene energie door vervuilers te bestraffen. Die maatregelen hebben echter nog geen effect gehad tijdens het eerste semester van het jaar. Volgens het ministerie maakten 338 steden van het land melding van een "goede" tot "uitstekende" luchtkwaliteit tijdens 74,1 procent van de dagen in het eerste semester, of 2,6 punten minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Toxische smog

In Peking en de omgeving is de situatie slechter. Daar is voor 50,7 procent van de dagen een goede luchtkwaliteit vastgesteld, of een daling met 7,1 procentpunten. De dichtheid van fijnstofdeeltjes nam dan weer toe met 14,3 procent.



Een golf van luchtvervuiling ontlokte nog woede bij de inwoners van het noorden van het land in december. Een negende van het land was toen getroffen door een toxische smog.