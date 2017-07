Duizenden positieve drugscontroles in Nederlandse gevangenissen

Door: redactie

Gedetineerden en geïnterneerden in Nederland worden in groten getale betrapt op drugsgebruik. Met vele duizenden positieve tests is vooral het gebruik van cannabis hoog. In een aantal gevangenissen is bijna de helft van de cannabiscontroles positief.

Het aangetoonde gebruik van cannabis, maar ook cocaïne, neemt bovendien toe. Dat blijkt uit uitslagen van urinecontroles die op verzoek van het het Nederlandse nieuwsagentschap ANP zijn vrijgegeven. Het is de eerste keer dat het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie de cijfers bekendmaakt.



Vorig jaar is in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. Ook werd 1.600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne). In 2014 lagen die aantallen op respectievelijk 1.000 en bijna 680. Gebruik van xtc en amfetamine wordt in mindere mate vastgesteld: ieder jaar enkele tientallen keren per middel.



Meer dan duizend positieve cannabistests per gevangenis is geen uitzondering. In de tbs-klinieken (gespecialiseerde instellingen voor geïnterneerden, nvdr.) Oostvaarderskliniek en Veldzicht, de enige klinieken waar cijfers over zijn, en in jeugdinrichtingen gaat het om enkele honderden positieve cannabistesten. Lees ook Nederlandse gevangenen krijgen 'coldcasekalender'

