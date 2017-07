Trump valt eigen minister van Justitie Jeff Sessions aan

Door: redactie

20/07/17 - 08u45 Bron: Belga

De Amerikaanse president Donald Trump en justitieminister Jeff Sessions. © afp.

De Amerikaanse president Donald Trump zou Jeff Sessions nooit benoemd hebben tot minister van Justitie indien hij geweten had dat die zichzelf zou wraken van alles wat te maken heeft met het onderzoek naar veronderstelde Russische inmenging in de verkiezingen. Dat zegt hij woensdag in de New York Times. Volgens Trump had Sessions de job niet moeten accepteren vanwege zijn betrokkenheid bij de zaak.