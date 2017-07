Bom uit WOII in Heidelberg daags voor bezoek William en Kate ontmanteld

Bewerkt door: ib

20/07/17 - 01u30 Bron: Belga

Kate en William bij hun aankomst in de Britse ambassade in Berlijn. © getty.

Daags voor het bezoek van de Britse prins William en zijn echtgenote Kate is in het Duitse Heidelberg gisteren een niet-ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Dat heeft een woordvoerder van de stad gezegd.

De 250 kilogram zware bom van Amerikaanse makelij werd gisterenmorgen ontdekt nabij het station in Heidelberg. Zowat 2.300 mensen werden geëvacueerd en er werd een veiligheidszone ingericht van 300 meter rond het explosief.



Gisterenavond mochten de omwonenden terugkeren naar hun woning, nadat de bom onschadelijk gemaakt was.



Prins William en zijn echtgenote Kate zijn aan het begin van hun bezoek aan Duitsland gisterenmiddag door bondskanselier Angela Merkel op de kanselarij in Berlijn ontvangen. Tijdens hun driedaags bezoek aan Duitsland willen ze ook nog Heidelberg en Hamburg bezoeken.