Poolse regering verdedigt hervorming justitieapparaat terwijl EU ermee dreigt om "nucleaire optie" te activeren

De Poolse regering heeft de kritiek van de Europese Commissie op haar hervorming van het justitieapparaat als "vroegtijdig" en "ongerechtvaardigd" bestempeld. De wetgevingsprocedure is nog niet afgerond, zo verdedigde het ministerie van Buitenlandse Zaken zich vandaag.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken bijt van zich af. De regering van de conservatieve partij PiS neemt het niet dat het buitenland zich mengt in een wetgevingsprocedure en richt haar pijlen op vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans. "Hier is er geen plaats voor een persoonlijke missie", stelt het ministerie. Polen is tot dialoog bereid, wanneer het principe van de soevereniteit van de lidstaten overeind gehouden wordt, luidt het nog.



De Europese Commissie stelde dat de vier hervormingsvoorstellen voor het justitieapparaat de onafhankelijkheid van het gerecht op de helling zetten en rechters onder politieke controle dreigen te brengen. Ze bereidt inbreukprocedures voor en sloot ook een activering van artikel 7 van het Europese verdrag niet uit. Die procedure zou ertoe kunnen leiden dat het Poolse stemrecht in de Europese ministerraden wordt geschorst.



"Nucleaire optie"

"Gezien de laatste ontwikkelingen hoeft het niemand te verbazen dat we een activering van artikel 7 naderen". Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, haalde vandaag "de nucleaire optie" in het Europese verdrag boven om druk te zetten op de Poolse regering om haar hervormingen van het gerechtelijke apparaat bij te sturen. De nooit eerder ingeroepen procedure kan uiteindelijk leiden tot de opschorting van het stemrecht in de Europese ministerraden, maar ze omvat heel wat drempels.



Artikel 7 van het verdrag betreffende de Europese Unie moet waarborgen dat alle lidstaten de democratische beginselen en de fundamenten van de rechtsstaat respecteren. Het artikel moet gelezen worden in samenhang met artikel 2, waarin de waarden van de Unie omschreven worden.



Artikel 7 kan ingeroepen worden op voorstel van de Commissie, het Europees Parlement of een derde van de momenteel 28 lidstaten. Vervolgens kan een meerderheid van vier vijfde van de lidstaten vaststellen dat er "een duidelijk gevaar" bestaat dat de democratische beginselen met voeten worden getreden.



In een tweede stap kunnen de Europese staatshoofden en regeringsleiders met eenparigheid van stemmen "een ernstige en voortdurende schending" van de democratische beginselen door een lidstaat constateren.



In een derde fase kunnen de lidstaten dan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten tot schorsing van bepaalde rechten, "met inbegrip van de stemrechten van de vertegenwoordiger van de regering van die lidstaat in de Raad (de EU-instelling waarin de lidstaten zetelen, nvdr)". Die gekwalificeerde meerderheid wordt in dit geval bereikt wanneer twintig lidstaten instemmen die samen 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen.