Tienjarig jongetje is jongste slachtoffer van fentanylcrisis in VS

19/07/17 - 20u39 Bron: Miami Herald

Alton Banks op een poster die zijn familie ter nagedachtenis van de jongen maakte. © Banks Family.

Een jongetje van tien jaar uit Overtown, Florida, is een van de jongste slachtoffertjes in de drugscrisis die de Noord-Amerika in zijn greep houdt. Het kind had sporen van heroïne en fentanyl in zijn bloed.

Alton Banks kwam op 23 juni thuis van een zwempartijtje in een zwembad in de buurt. Het jongetje gaf over en werd even later bewusteloos aangetroffen. De hulpdiensten brachten het kind met spoed over naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. Onderzoek wees uit dat het kind heroïne en fentanyl in zijn systeem had: een dodelijk mix die al duizenden mensenlevens eiste over het hele land. Lees ook Parket onderzoekt recente drugsdoden

Contact per ongeluk? De politie probeert nu uit te zoeken wat Alton die dag precies heeft gedaan. Er is geen aanleiding om te vermoeden dat het jongetje de drugs thuis gevonden heeft, zeggen de autoriteiten, maar Overtown kampt met een ernstig drugprobleem en de kans bestaat dat het kind zonder het te beseffen met de drugs in contact is gekomen.



"Hij was buiten aan het spelen, zoals we willen dat al onze kinderen dat doen. Het is onduidelijk of het (contact met de drugs, red.) in het zwembad was of op weg naar huis," zegt openbare aanklager Katherine Fernandez Rundle. "We hopen heel hard dat iemand ons informatie kan geven die kan helpen om deze vreselijke dood op te lossen."