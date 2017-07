Minstens 23 doden bij hevige gevechten tegen taliban in Noord-Afghanistan

kv

19/07/17

Tijdens de al dagen aanslepende hevige gevechten tegen de taliban in de Noord-Afghaanse provincie Baghlan zijn minstens zeven politieagenten en soldaten gedood en twintig anderen verwond. Dat is door gouverneur Gauhar Khan Baburi van het felbestreden district Baghlan-e Jadid bevestigd. De verliezen bij de taliban schat hij op zestien doden. Een dertigtal strijders liep verwondingen op.

Maandag al hadden 200 tot 300 talibanstrijders het centrum van het district vanuit verschillende richtingen aangevallen, zei provincieraadslid Firozuddin Aimak vandaag. De vijand is genaderd tot op 300 meter van het hoofdbureau van de politie.



Volgens een ander provincieraadslid, Shamzulhak Baraksai, verschansen de taliban zich in het dichtbevolkte gebied in de huizen. Over mogelijke burgerslachtoffers kon Aimak niet veel zeggen. De districtshoofdstad is uitgestorven, alle winkels zijn gesloten. Er zijn ook luchtaanvallen.



De gevechten zijn nog op vijf verschillende oorden aan de gang, zei gouverneur Baburi. In de vroege avond rukten eindelijk versterkingen aan met special forces en luchtsteun. De eerder gesloten snelweg tussen Kaboel en het noorden van het land is weer open voor alle verkeer.



De taliban willen zoveel mogelijk districtscentra veroveren. Baghlan is naast Kunduz en Helmand een van hun voornaamste doelen.